Ученые из Мельбурнского университета в Австралии провели исследование, в ходе которого выяснилось, что разница между биологическим возрастом сетчатки глаза и реальным возрастом человека может свидетельствовать о его преждевременной кончине.

Достаточно давно было установлено, что разные органы стареют по-разному. К примеру, у достаточно молодого человека биологический возраст печени может достигать 80 лет.

Понятно, что с возрастом риски развития тяжелых патологий и летальности увеличиваются. Однако эта вероятность отличается среди представителей одного поколения.

Другими словами, по мнению исследователей, биологическая старость – явление сугубо индивидуальное.

Да, действительно, определить биологический возраст сегодня можно. Однако практически все эти методы достаточно дорогостоящи и к тому же болезненны для самого пациента в смысле забора образцов для анализа.

Но есть один орган, исследовать который можно достаточно подробно, дешево и безболезненно. Это – наши глаза. С этой целью ученые научили компьютер определять биологический возраст сетчатки глаза человека по фотографиям глазного дна.

Исследователи взяли более 80 тыс. изображений почти 47 тыс. пациентов в возрасте от 40 до 69 лет. Фотографии глазного дна 11 тыс. человек, отличавшихся хорошим здоровьем, были использованы для проверки точности алгоритма. Компьютер смог точно определять возраст глаза, и для этой группы разрыв между реальным и биологическим возрастом оказался минимальным.

У остальных участников с не очень хорошим здоровьем, глаза оказались старше своих владельцев.

Выяснилось, что у 50% добровольцев глаза были старше на 3 года, у 28% – на 5 лет и у 4,5% – на 10. Для тех, у кого разница в возрасте была большой, риск смерти от большинства причин – кроме сердечно-сосудистых заболеваний и рака – вырос на 49-67% по сравнению со здоровыми сверстниками. При этом каждый год разрыва между биологическим и паспортным возрастом увеличивает риск смерти на 2%.

Ученые надеются, что эта технология позволит более точно диагностировать риски для пациентов.

Источник: BMJ