Вчені з Мельбурнського університету в Австралії провели дослідження, в ході якого з’ясувалося, що різниця між біологічним віком сітківки ока і реальним віком людини може свідчити про її передчасну смерть.

Досить давно було встановлено, що різні органи старіють по-різному. Наприклад, у достатньо молодої людини біологічний вік печінки може досягати 80 років.

Зрозуміло, що з віком ризики розвитку важких патологій і летальності збільшуються. Однак ця ймовірність відрізняється серед представників одного покоління.

Іншими словами, на думку дослідників, біологічна старість – явище суто індивідуальне.

Так, дійсно, визначити біологічний вік сьогодні можна. Однак практично всі ці методи досить дорогі й до того ж болючі для самого пацієнта в сенсі забору зразків для аналізу.

Але є один орган, досліджувати який можна досить докладно, дешево і безболісно. Це – наші очі. З цією метою вчені навчили комп’ютер визначати біологічний вік сітківки ока людини за фотографіями очного дна.

Дослідники взяли понад 80 тис. зображень майже 47 тис. пацієнтів у віці від 40 до 69 років. Фотографії очного дна 11 тис. осіб, що відрізнялися добрим здоров’ям, були використані для перевірки точності алгоритму. Комп’ютер зміг точно визначити вік ока, і для цієї групи розрив між реальним та біологічним віком виявився мінімальним.

У решти учасників з не дуже гарним здоров’ям, очі виявилися старшими за своїх власників.

З’ясувалося, що у 50% добровольців очі були старші на 3 роки, у 28% – на 5 років і у 4,5% – на 10. Для тих, у кого різниця у віці була великою, ризик смерті від більшості причин – крім серцево-судинних захворювань і раку – виріс на 49-67%, якщо порівняти зі здоровими однолітками. При цьому щороку розрив між біологічним і паспортним віком збільшує ризик смерті на 2%.

Вчені сподіваються, що ця технологія дозволить більш точно діагностувати ризики для пацієнтів.

Джерело: BMJ