Украинские боевые медики, которые не имеют медицинского образования, но прошли специальное обучение, теперь получили право переливать кровь. Изменение в медицинских стандартах было одобрено правительством Украины. Для этого Министерство здравоохранения вводит обновленную учебную программу.

Согласно новым правилам, военные медики будут проходить специальный тренинг по основам трансфузионной терапии. Он позволит им получить необходимые навыки в переливании универсальной первой минус группы крови на догоспитальном этапе. Обучение можно будет пройти в определенных центрах переливания крови.

Эта инициатива полностью соответствует стандартам НАТО, которые уже давно признали важность обучения боевых медиков переливанию крови, даже если они не имеют медицинского образования. В Норвегии даже обычным бойцам разрешается проводить переливание крови.