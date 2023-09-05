Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

На догоспитальном этапе: боевым медикам даже без спецобразования разрешили переливать кровь

5 сентября 2023, 17:37
Ольга Боднарчук редактор
На догоспитальном этапе: боевым медикам даже без спецобразования разрешили переливать кровь
Источник: Військове телебачення України

Украинские боевые медики, которые не имеют медицинского образования, но прошли специальное обучение, теперь получили право переливать кровь. Изменение в медицинских стандартах было одобрено правительством Украины. Для этого Министерство здравоохранения вводит обновленную учебную программу.

Согласно новым правилам, военные медики будут проходить специальный тренинг по основам трансфузионной терапии. Он позволит им получить необходимые навыки в переливании универсальной первой минус группы крови на догоспитальном этапе. Обучение можно будет пройти в определенных центрах переливания крови.

Эта инициатива полностью соответствует стандартам НАТО, которые уже давно признали важность обучения боевых медиков переливанию крови, даже если они не имеют медицинского образования. В Норвегии даже обычным бойцам разрешается проводить переливание крови.

Читайте также:
медикиБоевые медики Ангел и Ангелина: уже год под выжженым Угледаром достают бойцов с того света

Источник
Минздрав
Теги
донор крові Медики МОЗ
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь