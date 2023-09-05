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На догоспітальному етапі: бойовим медикам навіть без спецосвіти дозволили переливати кров

5 Вересня 2023, 17:37
Ольга Боднарчук редактор
На догоспітальному етапі: бойовим медикам навіть без спецосвіти дозволили переливати кров
Джерело: Військове телебачення України

Українські бойові медики, які не мають медичної освіти, але пройшли спеціальне навчання, тепер отримали право переливати кров. Зміна в медичних стандартах була схвалена Урядом України. Для цього Міністерство охорони здоров’я запроваджує оновлену навчальну програму.

Згідно з новими правилами, військові медики проходитимуть спеціальний тренінг з основ трансфузійної терапії. Він дозволить їм отримати необхідні навички в переливанні універсальної першої мінус групи крові на догоспітальному етапі. Навчання можна буде пройти у визначених центрах переливання крові.

Ця ініціатива повністю відповідає стандартам НАТО, які вже давно визнали важливість навчання бойових медиків переливанню крові, навіть якщо вони не мають медичної освіти. У Норвегії навіть звичайним бійцям дозволяється проводити переливання крові.

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Джерело
МОЗ
Теги
донор крові Медики МОЗ
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