Кабинет министров выделил средства для усиления возможностей медицинской системы в двух регионах Украины.

Речь идет о 33 млн. грн. для Донецкой и Одесской областей.

Донецкая область получит около 25 млн грн. Средства потратят на дополнительную закупку 535 кислородных концентраторов.

Что касается Одесской области, то 8,5 млн грн будут направлены на реконструкцию и закупку медоборудования для инфекционного отделения Ананьевской многопрофильной больницы.

Украинская медицинская система нуждается в финансировании для обновления оборудования и увеличения зарплат медицинским работникам.

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Проблему актуализировала пандемия коронавируса, ведь из-за активного распространения вируса значительно возросла нагрузка на учреждения. Бывали и критические случаи, например, в одной из больниц Одесской области ночью закончился кислород для больных коронавирусом. Тяжелобольных пришлось экстренно переводить в другое заведение.

Ранее представители украинских властей также неоднократно говорили о необходимости повышения заработной платы медицинским работникам. Анонсировалось, что зарплаты в государственном секторе, в частности в медицине, возрастут, по меньшей мере, от 13,5 до 15 тыс. грн – для работников самой низкой квалификационной категории, а для более высокой – до 20 тыс. грн и более.

Источник: Денис Шмыгаль