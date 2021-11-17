Кабінет міністрів виділив кошти для посилення спроможностей медичної системи в двох регіонах України.

Йдеться про 33 млн грн для Донецької та Одеської областей.

Донецька область отримає майже 25 млн грн. Кошти витратять на додаткову закупівлю 535 кисневих концентраторів.

Щодо Одещини, то 8,5 млн грн направлять на реконструкцію та закупівлю медобладнання для інфекційного відділення Ананьївської багатопрофільної лікарні.

Українська медична система потребує фінансування для оновлення обладнання та збільшення зарплат медичних працівникам.

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Проблему актуалізувала пандемія коронавірусу, адже через активне поширення вірусу значно зросло навантаження на заклади. Траплялись і критичні випадки, наприклад, в одній із лікарень Одеської області вночі закінчився кисень для хворих на коронавірус. Важкохворих довелося екстрено переводити до іншого закладу.

Раніше представники української влади також неодноразово говорили про необхідність підвищення заробітної плати медичним працівникам. Анонсувалося, що зарплати у державному секторі, зокрема у медицині, зростуть щонайменше від 13,5 до 15 тис. грн – для працівників найнижчої кваліфікаційної категорії, а для вищої – до 20 тис. грн і більше.

Джерело: Денис Шмигаль