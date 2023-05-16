Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

На Львовщине 13-летняя школьница родила от 15-летнего студента лицея

16 мая 2023, 14:04
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти новонароджені
Источник: Depositphotos

Школьница из Городокского района Львовской области стала мамой в 13 лет. Отец ребенка, студент второго курса Николаевского профессионального лицея, на два года старше, ему 15.

Несмотря на то, что пара поженилась, на юношу открыли уголовное производство за совершение особо тяжкого преступления – изнасилование малолетней. Парню грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

4 мая в Городокский районный суд поступило ходатайство от прокуратуры, чтобы избрать меру пресечения несовершеннолетнему парню, которого подозревают в изнасиловании малолетнего ребенка (т.е. лица, которое еще не достигло 14 лет). Суд отпустил молодого человека под личное обязательство.

Читайте также:
новонародженіСуд запретил сдавать сперму: ловкий донор из Нидерландов стал отцом 550 детей

Из материалов дела известно, что парень родом из села Андриянов, имеет положительную характеристику от учителей и раньше проблем с законом не имел.

Из источников в прокуратуре стало известно, что 13-летняя девушка и 15-летний юноша долгое время встречались. Половые отношения между ними были по взаимному согласию. Школьница забеременела летом прошлого года и весной у пары родился ребенок.

Источник
Общественное
Теги
Криминал Львовская область новонароджені подростки Суд
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь