Школьница из Городокского района Львовской области стала мамой в 13 лет. Отец ребенка, студент второго курса Николаевского профессионального лицея, на два года старше, ему 15.

Несмотря на то, что пара поженилась, на юношу открыли уголовное производство за совершение особо тяжкого преступления – изнасилование малолетней. Парню грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

4 мая в Городокский районный суд поступило ходатайство от прокуратуры, чтобы избрать меру пресечения несовершеннолетнему парню, которого подозревают в изнасиловании малолетнего ребенка (т.е. лица, которое еще не достигло 14 лет). Суд отпустил молодого человека под личное обязательство.

Из материалов дела известно, что парень родом из села Андриянов, имеет положительную характеристику от учителей и раньше проблем с законом не имел.

Из источников в прокуратуре стало известно, что 13-летняя девушка и 15-летний юноша долгое время встречались. Половые отношения между ними были по взаимному согласию. Школьница забеременела летом прошлого года и весной у пары родился ребенок.