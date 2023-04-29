Беспрецедентный иск рассмотрел Гаагский суд. Едва ли не впервые прозвучало выражение массовый донор спермы. И едва ли не впервые было вынесено судебное решение о запрете ловкому донору этим заниматься.

В разных странах мира уже родилось от него 550 детей. Оказалось, это стало возможным, потому что мужчина каждый раз, когда предлагал себя в качестве донора, врал, что не передавал свою сперму в другом месте и не будет делать этого в будущем.

Мужчина, имя которого не называют, сдавал сперму в Нидерландах и за рубежом. Его услугами пользовался, в частности, датский банк спермы Cryos, 11 голландских клиник по лечению бесплодия, свое предложение он озвучивал и через онлайн-платформы.

Судья постановил, что мужчина намеренно врал, чтобы заставить родителей выбрать в качестве донора именно его. Зная правду, они вряд ли бы на это согласились.

Он же в свое оправдание утверждал, что просто хотел помочь бездетным родителям, которые не могли зачать детей.

Но этот аргумент не был принят во внимание. Ведь в Гаагский суд обратилась одна из матерей и организация Stichting Donorkind, которая представляла нескольких рожденных от этого донора детей и их родителей.

Они требовали не только запретить безответственному мужчине сдавать сперму в дальнейшем, но и больше не использовать кровь и сперму, которые он уже сдал.

— Все родители, ставшие заложниками донора, сейчас столкнулись с тем, что их дети являются частью огромной семейной сети, которая насчитывает сотни сводных братьев и сестер, — заявил суд.

Эксперты, которых привлек судья, утверждали, что, значительно превысив ограничение в 25 детей, мужчина мог нанести вред психическому благополучию своих многочисленных детей-доноров. А в будущем это может грозить увеличением риска инцеста, и следовательно, всеми ужасными его последствиями.

Источник: Politico