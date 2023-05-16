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На Львівщині 13-річна школярка народила від 15-річного студента ліцею

16 Травня 2023, 14:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти новонароджені
Джерело: Depositphotos

Школярка з Городоцького району Львівської області стала мамою в 13 років. Батько дитини, студент другого курсу Миколаївського професійного ліцею, на два роки старший, йому 15.

Попри те, що пара одружилася, на юнака відкрили кримінальне провадження за вчинення особливо тяжкого злочину – зґвалтування малолітньої. Хлопцеві загрожує від 10 до 15 років в’язниці.

4 травня до Городоцького районного суду надійшло клопотання від прокуратури, щоб обрати запобіжний захід неповнолітньому парубку, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини (тобто особи, яка ще не досягла 14 років). Суд відпустив молодика під особисте зобов’язання.

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З матеріалів справи відомо, що хлопець родом із села Андріянів, має позитивну характеристику від учителів і раніше проблем із законом не мав.

Із джерел у прокуратурі стало відомо, що 13-річна дівчина та 15-річний юнак тривалий час зустрічалися. Статеві стосунки між ними були за взаємною згодою. Школярка завагітніла влітку минулого року і навесні у пари народилася дитина.

Джерело
Суспільне
Теги
Кримінал Львівська область новонароджені підлітки Суд
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