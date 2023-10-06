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На Львовщине ребенка госпитализировали с алкогольным отравлением, а его мать оштрафовали

6 октября 2023, 14:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
суд
Источник: Pixabay

Жидачевский районный суд оштрафовал Ольгу Стрыйскую, 14-летнюю дочь которой госпитализировали в больницу с алкогольным опьянением. Нетрезвую девочку обнаружил прохожий, который и доставил ее в медучреждение.

Как указано в материалах дела, 22 июля 2023 года вечером несовершеннолетняя дочь Ольги Стрыйской попала в Жидачевскую городскую больницу в состоянии алкогольного опьянения.

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Отмечается, что на маму девочки полицейские составили админпротокол по уклонению от исполнения родительских обязанностей.

В суд Ольга Стрыйская не пришла, однако подала заявление о признании вины. Учитывая обстоятельства дела, судья Жидачевского райсуда Андрей Павлив оштрафовал мать на 850 грн за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Это постановление можно оспорить в апелляции.

Источник
Zaxid.net
Теги
Батьки Лікарні Львовщина отравление алкоголем Суд Штраф
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