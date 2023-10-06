Жидачівський районний суд оштрафував Ольгу Стрийську, 14-річну доньку якої госпіталізували до лікарні з алкогольним сп’янінням. Нетверезу дівчинку виявив перехожий, який і доставив її до медзакладу.

Як зазначено в матеріалах справи, 22 липня 2023 року ввечері неповнолітня донька Ольги Стрийської потрапила в Жидачівську міську лікарню в стані алкогольного сп’яніння.

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Зазначається, що на маму дівчинки поліцейські склали адмінпротокол за ухилення від виконання батьківських обов’язків.

До суду Ольга Стрийська не прийшла, однак подала заяву про визнання вини. Враховуючи обставини справи, суддя Жидачівського райсуду Андрій Павлів оштрафував матір на 850 грн за неналежне виконання батьківських обов’язків. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.