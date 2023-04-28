Ученые Кардиффского университета в Уэльсе, Великобритания, собрали из LEGO машину для выращивания образцов человеческой кожи для биологических исследований.

Эта технология предусматривает загрузку в картридж биочернил, которые содержат живые клетки. Затем из них формируются трехмерные структуры – с целью воспроизвести биологические ткани.

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В сообщении отмечается, что, в отличие от двумерных клеточных культур, уже выращиваемых в лабораториях, биопринтеры позволяют ученым выращивать клетки в трех измерениях, чтобы имитировать как здоровую, так и больную кожу.

Обычно такие устройства стоят очень дорого – десятки или сотни тысяч долларов. На биопринтер из LEGO потратили всего $624. Он нуждается в доработке, но уже достиг определенного уровня точности для производства биологического материала.

Источник: Science Alert