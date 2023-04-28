Учені Кардіффського університету в Уельсі, Велика Британія, зібрали з LEGO машину для вирощування зразків людської шкіри для біологічних досліджень.

Ця технологія передбачає завантаження в картридж біочорнил, які містять живі клітини. Потім із них формуються тривимірні структури – з метою відтворити біологічні тканини.

У повідомленні наголошується, що, на відміну від двовимірних клітинних культур, які вже вирощують у лабораторіях, біопринтери дають змогу вченим вирощувати клітини в трьох вимірах, щоб імітувати як здорову, так і хвору шкіру.

Зазвичай такі пристрої коштують дуже дорого – десятки або сотні тисяч доларів. На біопринтер із LEGO витратили лише $624. Він потребує доопрацювання, але вже досяг певного рівня точності для виробництва біологічного матеріалу.

Джерело: Science Alert