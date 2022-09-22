В Подольской районе Одесской области 10-летнему мальчику во время игры с друзьями петардой оторвало палец.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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— В Ананьевской общине 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию фаланги пальца от разрыва петарды, которую поджег дома, играя с друзьями. Мальчика сразу доставили в больницу, где ему оказали помощь, — говорится в сообщении.

Отмечается, что травмирование ребенка произошло по недосмотру родителей.

В отношении матери мальчика полицейские составили административные материалы по ч. 1 ст. 184 КУпАН и направили их на судебное разбирательство.