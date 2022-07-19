Украинские дети, которые в результате российской агрессии утратили конечности, поедут на лечение в США. Об этом в своем Telegram-канале сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

— Совместно с инициаторами – Украинским домом в Вашингтоне и посольством Украины в США – программа протезирования была презентована американскому бизнес-сообществу, дипломатическому корпусу и представителям украинской диаспоры, — написала Елена Зеленская.

По ее словам, уже есть первая семья, которая воспользовалась программой – это семья Степаненко, которая попала под российский обстрел на железнодорожном вокзале во время эвакуации из Краматорска.

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— Мама Наталья потеряла одну ногу, а ее дочь Яна – обе. Сегодня Наталья уже приспосабливается к новому протезу, а Яна готовится к протезированию в ближайшее время, – сообщила первая леди.

Также Зеленская отметила, что Украинский дом и посольство собирают информацию от Минздрава и Офиса Президента о детях, получивших минно-взрывные травмы.

После определения медицинского учреждения, которое примет семью в США, организуют видеоконференции между украинскими и американскими медиками, чтобы транспортировать ребенка на лечение.

По официальной информации ювенальных прокуроров, в результате войны более 657 детей получили травмы разной степени тяжести.

Источник: Елена Зеленская

Фото: Елена Зеленская