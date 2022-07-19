Українські діти, які внаслідок російської агресії втратили кінцівки, поїдуть на лікування в США. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила перша леді України Олена Зеленська.

– Спільно з ініціаторами – Українським домом у Вашингтоні та посольством України в США – програма протезування була презентована американській бізнес-спільноті, дипломатичному корпусу та представникам української діаспори, – написала Олена Зеленська.

За її словами, вже є перша сім’я, яка скористалася програмою – це сім’я Степаненко, яка потрапила під російський обстріл на залізничному вокзалі під час евакуації з Краматорська.

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– Мама Наталя втратила одну ногу, а її дочка Яна – обидві. Сьогодні Наталя вже пристосовується до нового протезу, а Яна готується до протезування найближчим часом, – повідомила перша леді.

Також Зеленська зазначила, що Український Дім і посольство збирають інформацію від МОЗ та Офісу Президента про дітей, які отримали мінно-вибухові травми.

Після визначення медичного закладу, який прийме сім’ю в США, організовують відеоконференції між українськими та американськими медиками, щоб транспортувати дитину на лікування.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, в результаті війни понад 657 дітей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Джерело: Олена Зеленська

Фото: Олена Зеленська