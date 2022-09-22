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На Одещині дитині петардою відірвало палець: відповідальність понесуть батьки

22 Вересня 2022, 14:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

У Подільському районі Одеської області 10-річному хлопчику під час гри з друзями петардою відірвало палець.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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– В Ананьївській громаді 10-річний хлопчик отримав травматичну ампутацію фаланги пальця від розриву петарди, яку підпалив удома, граючи з друзями. Хлопчика відразу доставили в лікарню, де йому надали допомогу, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що травмування дитини сталося через недогляд батьків. Відносно матері хлопчика поліцейські склали адміністративні матеріали за ч.1 ст. 184 КУпАН і направили їх на судовий розгляд.

Джерело
Нацполіція
Теги
Петарда поліціяя Травма
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