Лікар-патологоанатом зі Львова Вікторія П’єць у коментарі одному з українських інтернет-видань розповіла, чому такий небезпечний pod challenge, який сьогодні набирає популярність у підлітків.

Суть челленджа полягає в тому, щоб спробувати капсулу на смак і подивитися, що після цього буде.

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За словами Вікторії П’єць наслідками такої розваги можуть стати:

набряк слизової губ, порожнини рота;

опік стравоходу, оскільки до складу капсул входять аніонні ПАР, які викликають ерозії і виразки слизової порожнини рота, стравоходу і шлунка;

кровотеча з ерозій і масивна крововтрата. – Також у складі подушечок є фосфати, які можуть посилити дію ПАР і викликати алергічну реакцію, – зазначає експерт.

За її словами, якщо не надати вчасно допомогу, ризики смертельного результату дуже великі.

Симптоми отруєння капсулами для прання:

біль при ковтанні;

печія;

млявість;

нудота, блювання;

загальна слабкість.

При ковтанні капсули медик рекомендує:

викликати швидку допомогу. Бажано мати з собою упаковку з цих капсул (щоб лікарі бачили склад);

ні в якому разі не викликати блюв ання ;

; не використовувати воду, оскільки вода може взаємодіяти з речовинами капсули і викликати піноутворення.

Важливо! Якщо в будинку є діти, слід прибрати всю побутову хімію на верхні полиці або ще краще помістити під ключ. Також слід розмовляти з дітьми про небезпеку таких челленджів.