Лікар-патологоанатом зі Львова Вікторія П’єць у коментарі одному з українських інтернет-видань розповіла, чому такий небезпечний pod challenge, який сьогодні набирає популярність у підлітків.
Суть челленджа полягає в тому, щоб спробувати капсулу на смак і подивитися, що після цього буде.
За словами Вікторії П’єць наслідками такої розваги можуть стати:
- набряк слизової губ, порожнини рота;
- опік стравоходу, оскільки до складу капсул входять аніонні ПАР, які викликають ерозії і виразки слизової порожнини рота, стравоходу і шлунка;
- кровотеча з ерозій і масивна крововтрата.
– Також у складі подушечок є фосфати, які можуть посилити дію ПАР і викликати алергічну реакцію, – зазначає експерт.
За її словами, якщо не надати вчасно допомогу, ризики смертельного результату дуже великі.
Симптоми отруєння капсулами для прання:
- біль при ковтанні;
- печія;
- млявість;
- нудота, блювання;
- загальна слабкість.
При ковтанні капсули медик рекомендує:
- викликати швидку допомогу. Бажано мати з собою упаковку з цих капсул (щоб лікарі бачили склад);
- ні в якому разі не викликати блювання;
- не використовувати воду, оскільки вода може взаємодіяти з речовинами капсули і викликати піноутворення.
Важливо! Якщо в будинку є діти, слід прибрати всю побутову хімію на верхні полиці або ще краще помістити під ключ. Також слід розмовляти з дітьми про небезпеку таких челленджів.