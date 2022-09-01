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Смертельно опасный челлендж: дети пробуют на вкус капсулы для стирки

1 сентября 2022, 12:30
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
капсули для прання
Источник: Depositphotos

Врач-патологоанатом из Львова Виктория Пьец в комментарии одному из украинских интернет-изданий рассказала, почему так опасен pod challenge, который сегодня набирает популярность у подростков.

Суть челленджа заключается в том, чтобы попробовать капсулу на вкус и посмотреть, что после этого будет.

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По словам Виктории Пьец, последствиями такого развлечения могут стать:

  • отек слизистой губ, полости рта;
  • ожог пищевода, поскольку в состав капсул входят анионные ПАВ, которые вызывают эрозии и язвы слизистой полости рта, пищевода и желудка;
  • кровотечение из эрозий и массивная кровопотеря.

— Также в составе подушечек есть фосфаты, которые могут усилить действие ПАВ и вызвать аллергическую реакцию, — отмечает эксперт.

По ее словам, если не оказать вовремя помощь, риски смертельного исхода очень велики.

Симптомы отравления капсулами для стирки:

  • боль при глотании;
  • изжога;
  • вялость;
  • тошнота, рвота;
  • общая слабость.

При проглатывании капсулы медик рекомендует:

  • вызвать скорую помощь. Желательно иметь с собой упаковку из этих капсул (чтобы врачи видели состав);
  • ни в коем случае не вызывать рвоту;
  • не использовать воду, поскольку вода может взаимодействовать с веществами капсулы и вызывать пенообразование.

Важно! Если в доме есть дети, следует убрать всю бытовую химию на верхние полки, или еще лучше — поместить под ключ. Также следует разговаривать с детьми об опасности таких челленджей.

Источник
РБК-Украина
Теги
Батьки Медики Хімія
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