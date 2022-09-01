Врач-патологоанатом из Львова Виктория Пьец в комментарии одному из украинских интернет-изданий рассказала, почему так опасен pod challenge, который сегодня набирает популярность у подростков.

Суть челленджа заключается в том, чтобы попробовать капсулу на вкус и посмотреть, что после этого будет.

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По словам Виктории Пьец, последствиями такого развлечения могут стать:

отек слизистой губ, полости рта;

ожог пищевода, поскольку в состав капсул входят анионные ПАВ, которые вызывают эрозии и язвы слизистой полости рта, пищевода и желудка;

кровотечение из эрозий и массивная кровопотеря.

— Также в составе подушечек есть фосфаты, которые могут усилить действие ПАВ и вызвать аллергическую реакцию, — отмечает эксперт.

По ее словам, если не оказать вовремя помощь, риски смертельного исхода очень велики.

Симптомы отравления капсулами для стирки:

боль при глотании;

изжога;

вялость;

тошнота, рвота;

общая слабость.

При проглатывании капсулы медик рекомендует:

вызвать скорую помощь. Желательно иметь с собой упаковку из этих капсул (чтобы врачи видели состав);

ни в коем случае не вызывать рвоту;

не использовать воду, поскольку вода может взаимодействовать с веществами капсулы и вызывать пенообразование.

Важно! Если в доме есть дети, следует убрать всю бытовую химию на верхние полки, или еще лучше — поместить под ключ. Также следует разговаривать с детьми об опасности таких челленджей.