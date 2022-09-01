Врач-патологоанатом из Львова Виктория Пьец в комментарии одному из украинских интернет-изданий рассказала, почему так опасен pod challenge, который сегодня набирает популярность у подростков.
Суть челленджа заключается в том, чтобы попробовать капсулу на вкус и посмотреть, что после этого будет.
По словам Виктории Пьец, последствиями такого развлечения могут стать:
- отек слизистой губ, полости рта;
- ожог пищевода, поскольку в состав капсул входят анионные ПАВ, которые вызывают эрозии и язвы слизистой полости рта, пищевода и желудка;
- кровотечение из эрозий и массивная кровопотеря.
— Также в составе подушечек есть фосфаты, которые могут усилить действие ПАВ и вызвать аллергическую реакцию, — отмечает эксперт.
По ее словам, если не оказать вовремя помощь, риски смертельного исхода очень велики.
Симптомы отравления капсулами для стирки:
- боль при глотании;
- изжога;
- вялость;
- тошнота, рвота;
- общая слабость.
При проглатывании капсулы медик рекомендует:
- вызвать скорую помощь. Желательно иметь с собой упаковку из этих капсул (чтобы врачи видели состав);
- ни в коем случае не вызывать рвоту;
- не использовать воду, поскольку вода может взаимодействовать с веществами капсулы и вызывать пенообразование.
Важно! Если в доме есть дети, следует убрать всю бытовую химию на верхние полки, или еще лучше — поместить под ключ. Также следует разговаривать с детьми об опасности таких челленджей.