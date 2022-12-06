Парламент Индонезии принял закон, который запрещает секс вне брака с внесением соответствующих поправок в уголовный кодекс. Действие закона распространяется как на индонезийцев, так и на приезжих туристов.

— Мы сделали все возможное, чтобы учесть важные вопросы и различные мнения, которые обсуждались, — отметила министр юстиции и прав человека Ясонна Лаоли.

Однако, по ее словам, пора было принять историческое решение и отказаться от колониального уголовного кодекса, доставшегося в наследство. Отмечается, что переход от старого кодекса к новому займет не более трех лет.

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Сообщается, что секс вне брака будет наказываться годом тюремного заключения, а сожительство — шестью месяцами, но обвинения должны основываться на полицейских отчетах, поданных супругом, родителями или детьми.

Отмечается, что одобрение получено даже после того, как бизнес-группы предупредили, что это может нанести ущерб имиджу Индонезии как туристического и инвестиционного направления.