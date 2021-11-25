В Индии проходит клинические испытания препарат, действие которого непосредственно направлено на лечение и профилактику коронавирусной инфекции. На сей раз речь идет не о таблетках, а о назальном спрее.

Назальный спрей для лечения и профилактики Covid-19 получил название Savlon. Его создателем и будущим производителем указана индийская фармацевтическая компания Life Sciences and Technology Center.

Как стало известно, производитель назального спрея намерен начать его продажу сразу же после того, как получит все соответствующие разрешения регуляторных органов.

— В настоящее время мы не можем поделиться более подробной информацией, поскольку клинические испытания продолжаются, — говорится в сообщении.

В нем также указано, что препарат должен быть эффективным и безопасным для профилактики заражения и передачи коронавирусной инфекции наряду с уже существующими лекарствами.

В настоящее время Life Sciences and Technology Center уже имеет одобрение ряда профильных индийских государственных комитетов. Компания зарегистрирована в реестре клинических испытаний Индии (CTRI).

Источник: mymahanagar.