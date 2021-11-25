В Індії клінічно випробовують препарат, дія якого безпосередньо спрямована на лікування і профілактику коронавірусної інфекції. Цього разу мова йде не про таблетки, а про назальний спрей.

Назальний спрей для лікування і профілактики Covid-19 отримав назву Savlon. Його творцем і майбутнім виробником вказана індійська фармацевтична компанія Life Sciences and Technology Center.

Як стало відомо, виробник назального спрею має намір почати його продаж відразу ж після того, як отримає всі відповідні дозволи регуляторних органів.

– Ми поки що не можемо поділитися більш детальною інформацією, оскільки клінічні випробування тривають, – йдеться в повідомленні.

У ньому також зазначено, що препарат повинен бути ефективним і безпечним для профілактики зараження і передачі коронавірусної інфекції поряд з існуючими ліками.

Наразі Life Sciences and Technology Center вже має схвалення низки профільних індійських державних комітетів. Компанія зареєстрована в реєстрі клінічних випробувань Індії (CTRI).

Джерело: mymahanagar.