Препарат молнупіравір від компанії Merck для лікування коронавірусної інфекції, який показав відмінні результати під час випробувань, буде застосовуватися в терапевтичній практиці і в Україні.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністра України Денис Шмигаль.
Ще одна хороша новина полягає в тому, що, крім молнупіравіру, список лікарських засобів від Сovid-19, які офіційно дозволено застосовувати для лікування українських пацієнтів, поповнив і ритонавір виробництва Pfizer. В Україні навіть вже почалися клінічні випробування цього препарату в таблетках по 150 мг.
– Уряд розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування Сovid-19, – написав глава уряду.
За його словами, це дозволить оперативно взаємодіяти в переговорах зі світовими виробниками з постачання лікарських засобів з високою ефективністю, які знаходяться на фінальних стадіях досліджень.
Це означає, що як тільки клінічні випробування буде благополучно завершено і препарати зареєструють належним чином в ЄС і США, Україна зможе їх придбати на підставі відповідної урядової постанови.
Нагадаємо, що наразі експертизою молнупіравіру компанії Merck впритул займається Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).
Джерело: Денис Шмигаль