Препарат молнупіравір від компанії Merck для лікування коронавірусної інфекції, який показав відмінні результати під час випробувань, буде застосовуватися в терапевтичній практиці і в Україні.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністра України Денис Шмигаль.

Ще одна хороша новина полягає в тому, що, крім молнупіравіру, список лікарських засобів від Сovid-19, які офіційно дозволено застосовувати для лікування українських пацієнтів, поповнив і ритонавір виробництва Pfizer. В Україні навіть вже почалися клінічні випробування цього препарату в таблетках по 150 мг.

– Уряд розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування Сovid-19, – написав глава уряду.

За його словами, це дозволить оперативно взаємодіяти в переговорах зі світовими виробниками з постачання лікарських засобів з високою ефективністю, які знаходяться на фінальних стадіях досліджень.

Це означає, що як тільки клінічні випробування буде благополучно завершено і препарати зареєструють належним чином в ЄС і США, Україна зможе їх придбати на підставі відповідної урядової постанови.

Нагадаємо, що наразі експертизою молнупіравіру компанії Merck впритул займається Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Джерело: Денис Шмигаль