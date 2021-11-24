Уже успевший стать знаменитым препарат молнупиравир от компании Merck для лечения коронавирусной инфекции, который показал отличные результаты во время испытаний, будет применяться в терапевтической практике и в Украине.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил премьер-министра Украины Денис Шмыгаль.

Еще одна хорошая новость состоит в том, что, помимо молнупиравира, список лекарственных средств от Сovid-19, которые официально разрешено применять для лечения украинских пациентов, пополнил и ритонавир производства Pfizer. В Украине даже уже начались клинические испытания этого препарата в таблетках по 150 мг.

— Правительство расширило перечень медикаментов, которые применяются для лечения Сovid-19, — написал глава правительства.

По его словам, это позволит оперативно взаимодействовать в переговорах с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью, которые находятся на финальных стадиях исследований.

Это означает, что как только клинические испытания благополучно завершатся и препараты будут зарегистрированы должным образом в ЕС и США, Украина сможет их пробрести на основании соответствующего правительственного постановления.

Напомним, что в настоящее время экспертизой молнупиравира компании Merck вплотную занимается Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Источник: Денис Шмыгаль