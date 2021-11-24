Як гуманітарну допомогу Україна отримала 30 тис. доз вакцини проти грипу для медпрацівників. Ще 180 тис. доз було закуплено за державні кошти для щеплення осіб із груп ризику.

– Крім вакцинації проти Covid-19, продовжується і вакцинація проти грипу, – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу. – Україна безкоштовно отримала 30 тис. доз вакцини для профілактики грипу серед медичних працівників. Зазначені вакцини зайшли механізмом PIVI. Це вакцини корейського виробництва, і 17-19 листопада їх уже доставили до регіонів.

Міністр розповів, що, крім цього, за державні кошти було закуплено понад 180 тис. доз вакцини проти грипу виробництва Франції та Нідерландів. Ними будуть щепити осіб із груп ризику: медичних працівників, людей віком від 60 років, військових, педагогів тощо.

Минулого року в Україні епідемії грипу не було, його витіснив коронавірус. Свою роль відіграли й карантинні заходи. Однак наприкінці 2021 року захворюваність може зрости через недотримання карантину та відсутність вакцинації. Тому людям варто подумати про щеплення від грипу.