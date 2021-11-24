Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Вакцини від грипу є: хто отримає щеплення за державний рахунок

24 Листопада 2021, 13:21
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Вакцини від грипу є: хто отримає щеплення за державний рахунок
Джерело: Depositphotos

Як гуманітарну допомогу Україна отримала 30 тис. доз вакцини проти грипу для медпрацівників. Ще 180 тис. доз було закуплено за державні кошти для щеплення осіб із груп ризику.

– Крім вакцинації проти Covid-19, продовжується і вакцинація проти грипу, – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу. – Україна безкоштовно отримала 30 тис. доз вакцини для профілактики грипу серед медичних працівників. Зазначені вакцини зайшли механізмом PIVI. Це вакцини корейського виробництва, і 17-19 листопада їх уже доставили до регіонів.

Читайте також:
вакцина против гриппаРазом або нарізно: чи можна робити щеплення проти грипу і Covid-19 одночасно

Міністр розповів, що, крім цього, за державні кошти було закуплено понад 180 тис. доз вакцини проти грипу виробництва Франції та Нідерландів. Ними будуть щепити осіб із груп ризику: медичних працівників, людей віком від 60 років, військових, педагогів тощо.

Минулого року в Україні епідемії грипу не було, його витіснив коронавірус. Свою роль відіграли й карантинні заходи. Однак наприкінці 2021 року захворюваність може зрости через недотримання карантину та відсутність вакцинації. Тому людям варто подумати про щеплення від грипу.

Джерело
Укрінформ
Теги
Грип , Грип в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка