Вакцины от гриппа есть: кто получит прививку за государственный счет

В качестве гуманитарной помощи Украина получила 30 тыс. доз вакцины против гриппа для медработников. Еще 180 тыс. доз были закуплены за государственные средства для прививки лиц из групп риска.

— Кроме вакцинации против Covid-19, продолжается и вакцинация против гриппа, — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге. — Украина бесплатно получила 30 тыс. доз вакцины для профилактики гриппа среди медицинских работников. Указанные вакцины зашли по механизму PIVI. Это вакцины корейского производства и 17-19 ноября их уже доставили в регионы.

Министр рассказал, что кроме этого за государственные средства было закуплено более 180 тыс. доз вакцины против гриппа производства Франции и Нидерландов. Ими будут прививать лиц из групп риска: медицинских работников, людей старше 60 лет, военных, педагогов и т.д.

В прошлом году в Украине эпидемии гриппа не было, его вытеснил коронавирус. Свою роль сыграли и карантинные меры. Однако в конце 2021 года заболеваемость может вырасти из-за несоблюдения карантина и отсутствия вакцинации. Поэтому людям стоитподумать о прививке от гриппа.