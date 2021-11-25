Каждый седьмой человек, который переболел коронавирусом, со временем испытывает проблемы с психическим здоровьем.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ). В службе объяснили, как гражданам, которые переболели Covid-19, получить бесплатную психологическую помощь.

В НСЗУ утверждают, что к психиатру, психологу или психотерапевту украинцы могут обратиться самостоятельно, без направления семейного врача.

Кроме того, бесплатную психологическую консультацию можно получить по следующим номерам телефонов:

(044) 456 17 02 и (044) 456 17 25 – Киевский городской психоневрологический диспансер №5;

(067) 594 94 46, (095) 913 69 41 – Центр психического здоровья и травмотерапии Интеграция;

7333 — Lifeline Ukraine, национальная линия по вопросам профилактики самоубийств и поддержки психического здоровья;

0 800 500 225 или 116 111 (с мобильного) – Национальная детская горячая линия;

158 — консультацию можно получить в справочной службе здоровья.

По состоянию на 25 ноября в Украине коронавирус зафиксировали у 16 943 человек. Выздороветь за сутки удалось 26 811 человеку, а умерли — 628 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1 688), Запорожской (1 066), Львовской (1 048), Полтавской (967), Донецкой (924) и Днепропетровской (893) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.