Кожна сьома людина, яка перехворіла на коронавірус, з часом відчуває проблеми із психічним здоров’ям.

Про це повідомили у Національній службі здоров’я України (НСЗУ). У службі пояснили, як громадянам, які перехворіли на Covid-19, отримати безоплатну психологічну допомогу.

У НСЗУ стверджують, що до психіатра, психолога чи психотерапевта українці можуть звернутись самостійно, без направлення сімейного лікаря.

Крім того, безоплатну психологічну консультацію можна отримати за такими номерами телефонів:

(044) 456 17 02 та (044) 456 17 25 – Київський міський психоневрологічний диспансер №5;

(067) 594 94 46, (095) 913 69 41 – Центр психічного здоров’я і травмотерапії Інтеграція;

7333 – Lifeline Ukraine, національна лінія з питань профілактики самогубств і підтримки психічного здоров’я;

0 800 500 225 або 116 111 (з мобільного) – Національна дитяча гаряча лінія;

158 – консультацію можна отримати в довідковій службі Здоров’я.

Станом на 25 листопада в Україні коронавірус зафіксували у 16 943 людей. Одужати за добу вдалося 26 811 людині, а померли – 628 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 688), Запорізькій (1 066), Львівській (1 048), Полтавській (967), Донецькій (924) та Дніпропетровській (893) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.