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На фоне волны Covid-19: в Северной Корее очередная вспышка неизвестной кишечной инфекции

16 июня 2022, 12:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
северная корея
Источник: Depositphotos

Власти Северной Кореи сообщили в четверг, 16 июня, о вспышке еще одного инфекционного заболевания в дополнение к неутихающему распространению Covid-19. Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что пожертвовал свои личные лекарства тем, кто поражен новой болезнью.

По словам наблюдателей, по неясно, насколько серьезна новая инфекция. По их мнению, кишечная эпидемия в Северной Корее относится к инфекционным заболеваниям, таким как брюшной тиф, дизентерия или холера.

Все эти патологии представляют собой кишечные заболевания, которые вызываются микробами через зараженную пищу и воду или контакт с фекалиями инфицированных людей.

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Отмечается, что такие заболевания характерны для Северной Кореи, где не хватает хороших водоочистных сооружений, а инфраструктура общественного здравоохранения в значительной степени не работает с середины 1990-х годов.

Сообщается, что уже более 4,5 млн из 26 млн человек в стране заболели неустановленной лихорадкой. Умерли 73 человек.

Отмечается, что Южная Корея возобновила свое предложение о межкорейском сотрудничестве по вопросам здравоохранения и медицины. После того, как Северная Корея все же признала вспышку Covid-19, Южная Корея и США предложили гуманитарные поставки вакцин, медикаментов и другой помощи. Но Северная Корея ответила на это гордым молчанием, отмечается в сообщении

Источник
MedicalXpress
Теги
Коронавирус Covid-19 Северная Корея хвороби
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