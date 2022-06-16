Влада Північної Кореї повідомила в четвер, 16 червня, про спалах ще одного інфекційного захворювання на додаток до невщухаючого поширення Covid-19. Лідер країни Кім Чен Ин заявив, що пожертвував свої особисті ліки тим, хто вражений новою хворобою.

За словами спостерігачів, незрозуміло, наскільки серйозною є нова інфекція. На їхню думку, кишкова епідемія в Північній Кореї належить до інфекційних захворювань, таких як черевний тиф, дизентерія або холера.

Усі ці патології являють собою кишкові захворювання, які викликаються мікробами через заражену їжу і воду або контакт з фекаліями інфікованих людей.

Відзначається, що такі захворювання характерні для Північної Кореї, де не вистачає хороших водоочисних споруд, а інфраструктура громадської охорони здоров’я в значній мірі не працює з середини 1990-х років.

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Повідомляється, що вже понад 4,5 млн з 26 млн осіб в країні захворіли невстановленою лихоманкою. Померли 73 осіб.

Південна Корея відновила свою пропозицію про міжкорейське співробітництво з питань охорони здоров’я та медицини. Після того як Північна Корея все ж визнала спалах Covid-19, Південна Корея і США запропонували гуманітарні поставки вакцин, медикаментів та іншої допомоги. Але Північна Корея відповіла на це гордим мовчанням, наголошується в повідомленні.