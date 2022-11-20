Сегодня, 20 ноября, Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о первой за почти полгода, с 26 мая, смерть от Covid-19.

Сообщается, что умерший — 87-летний пекинец. Таким образом общее число погибших от коронавируса достигло 5 227 человек. Предыдущая смерть была зарегистрирована в Шанхае, во время весеннего всплеска заболеваемости.

Так же стало известно, что по состоянию на 20 ноября в Китае 24 215 новых случаев, выявленных за предыдущие 24 часа, подавляющее большинство из которых бессимптомны.

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Отмечается, что общий уровень вакцинации в стране составляет более 92% жителей, получивших хотя бы одну дозу. Этот показатель значительно ниже среди пожилых людей, особенно старше 80 лет, где он составляет всего 65%.

Эта уязвимость считается одной из причин, по которой Китай держит свои границы закрытыми и придерживается жесткой политики нулевого Covid-19 , которая направлена ​​​​на уничтожение инфекций с помощью блокировок, карантина, отслеживания случаев и массового тестирования, несмотря на негативное влияние на нормальную жизнь, экономику и рост общественного недовольства властью.

Власти Китая заявляют, что такой жесткий подход окупился гораздо меньшим числом случаев заболеваний и смертей, чем в других странах, например, таких как США.