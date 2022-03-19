Китай, который столкнулся с самым сильным всплеском Covid-19 с тех пор, как коронавирус впервые появился в городе Ухань, сообщил о первых смертях от инфекции более чем за год.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, две смерти от Covid-19 зафиксированы в северо-восточной провинции Цзилинь. В связи с этим власти запретили 24 млн жителям страны покидать свои места жительства и путешествовать между городами.

Китай борется с устойчивыми вспышками в двух третях своих провинций, что представляет собой самое жесткое испытание для его политики абсолютной нетерпимости к вирусу.

До минувшей субботы страна не сообщала о смерти от Covid-19 с января 2021 года. Однако многие эксперты подозревают, что некоторые случаи смерти могли остаться незарегистрированными и что официальные цифры могли быть занижены.

В минувшую субботу Китай сообщил о 3 844 новых случаях Covid-19, большинство из них отмечены в провинции Цзилинь. Неделю назад провинция сообщала о 100 случаях в день.

За последние недели в Китае было зарегистрировано более 25 тыс. случаев, многие из которых были связаны с высококонтагиозным подвариантом BA.2 Омикрон.

В то время как другие страны ослабляют пандемические ограничения, Китай продолжает вводить блокировки и другие строгие меры. Отчасти это связано с тем, что пожилое население имеет относительно низкий уровень вакцинации, а также потому, что медицинское обслуживание в обширных сельских районах часто является базовым и может быть перегружено крупными вспышками.

Тем не менее, органам здравоохранения пришлось несколько изменить свою политику из-за резкого роста числа случаев заболевания. В соответствии с последними рекомендациями, люди с положительным результатом теста, но с легкими симптомами, больше не должны будут госпитализироваться, но оставаться при этом в централизованных изоляторах.

От начала пандемии Китай официально сообщил о 4 638 случаях смерти от Covid-19.