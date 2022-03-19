Китай, який зіткнувся з найсильнішим сплеском Covid-19 з тих пір, як коронавірус вперше з’явився в місті Ухань, повідомив про перші смерті від інфекції більш ніж за рік.

За даними Національної комісії охорони здоров’я Китаю, дві смерті від Covid- 19 зафіксовані в північно-східній провінції Цзілінь. У зв’язку з цим влада заборонила 24 млн жителям країни залишати свої місця проживання і подорожувати між містами.

Китай бореться зі стійкими спалахами в двох третинах своїх провінцій, що являє собою найжорсткіше випробування для його політики абсолютної нетерпимості до вірусу.

До минулої суботи країна не повідомляла про смерті від Covid-19 з січня 2021 року. Однак багато експертів підозрюють, що деякі випадки смерті могли залишитися незареєстрованими і що офіційні цифри могли бути занижені.

У минулу суботу Китай повідомив про 3 844 нові випадки Covid-19, більшість з них відзначені в провінції Цзілінь. Тиждень тому провінція повідомляла про 100 випадків на день.

За останні тижні в Китаї було зареєстровано понад 25 тис. випадків, багато з яких були пов’язані з висококонтагіозним підваріантом BA.2 Омікрон.

У той час як інші країни послаблюють пандемічні обмеження, Китай продовжує вводити блокування та інші суворі заходи. Частково це пов’язано з тим, що літнє населення має відносно низький рівень вакцинації, а також тому, що медичне обслуговування в великих сільських районах часто є базовим і може бути перевантажене великими спалахами.

Проте, органам охорони здоров’я довелося дещо змінити свою політику через різке зростання числа випадків захворювання. Відповідно до останніх рекомендацій, люди з позитивним результатом тесту, але з легкими симптомами, більше не повинні будуть госпіталізуватися, але залишатися при цьому в централізованих ізоляторах.

Від початку пандемії Китай офіційно повідомив про 4 638 випадків смерті від Covid-19.