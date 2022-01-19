Власти Израиля заявили о своей готовности уже на следующей неделе раздать гражданам страны от 25 до 30 млн экспресс-тестов на Covid-19. В первых рядах получателей будут наиболее уязвимые категории населения: пенсионеры и школьники.

Сообщается, что в первую волну распределения каждый ученик получит набор из шести домашних тестов с возможностью повторной доставки.

Пенсионные учреждения получат 2,5 млн наборов, 450 тыс. будут переданы нуждающимся семьям и 350 тыс. студентам колледжей и университетов.

— Правительство продолжит предпринимать шаги, которые позволят гражданам Израиля пройти через волну Омикрон, — подчеркнул в своем заявлении премьер-министр страны Нафтали Беннет.

Ожидается, что спрос на экспресс-тесты возрастет после объявления правительства о том, что обязательный период карантина для инфицированных израильтян будет сокращен с недели до пяти дней.

Привитым людям, которые инфицированы, но не имеют симптомов, потребуется два отрицательных теста на антиген, на четвертый и пятый день, чтобы выйти из карантина. Непривитых протестируют на пятый день, но не в домашних условиях, а в специальном центре.

Новые правила должны вступить в силу на следующей неделе, в среду.

Источник: The Times of Israel