Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

На фоне сокращения карантина: в Израиле раздадут миллионы экспресс-тестов на Covid-19

19 января 2022, 11:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
израиль
Источник: Depositphotos

Власти Израиля заявили о своей готовности уже на следующей неделе раздать гражданам страны от 25 до 30 млн экспресс-тестов на Covid-19. В первых рядах получателей будут наиболее уязвимые категории населения: пенсионеры и школьники.

Сообщается, что в первую волну распределения каждый ученик получит набор из шести домашних тестов с возможностью повторной доставки.

Пенсионные учреждения получат 2,5 млн наборов, 450 тыс. будут переданы нуждающимся семьям и 350 тыс. студентам колледжей и университетов.

Читайте также:
больницаСтоимость лечения Covid-19 в Украине: во сколько обойдется выздоровление

— Правительство продолжит предпринимать шаги, которые позволят гражданам Израиля пройти через волну Омикрон, — подчеркнул в своем заявлении премьер-министр страны Нафтали Беннет.

Ожидается, что спрос на экспресс-тесты возрастет после объявления правительства о том, что обязательный период карантина для инфицированных израильтян будет сокращен с недели до пяти дней.

Привитым людям, которые инфицированы, но не имеют симптомов, потребуется два отрицательных теста на антиген, на четвертый и пятый день, чтобы выйти из карантина. Непривитых протестируют на пятый день, но не в домашних условиях, а в специальном центре.

Новые правила должны вступить в силу на следующей неделе, в среду.

Источник: The Times of Israel

Теги
Коронавирус Covid-19 , Омикрон , тестування , Штамм Омикрон
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь