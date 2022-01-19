Влада Ізраїлю заявила про свою готовність вже наступного тижня роздати громадянам країни від 25 до 30 млн експрес-тестів на Covid-19. У перших рядах одержувачів будуть найбільш вразливі категорії населення: пенсіонери і школярі.

Повідомляється, що в першу хвилю розподілу кожен учень отримає набір з шести домашніх тестів з можливістю повторної доставки.

Пенсійні установи отримають 2,5 млн наборів, 450 тис. будуть передані нужденним сім’ям і 350 тис. студентам коледжів і університетів.

– Уряд продовжить робити кроки, які дозволять громадянам Ізраїлю пройти через хвилю Омікрон, – підкреслив у своїй заяві прем’єр-міністр країни Нафталі Беннет.

Очікується, що попит на експрес-тести зросте після оголошення уряду про те, що обов’язковий період карантину для інфікованих ізраїльтян буде скорочений з тижня до п’яти днів.

Щепленим людям, які інфіковані, але не мають симптомів, буде потрібно два негативних тести на антиген, на четвертий і п’ятий день, щоб вийти з карантину. Нещеплених протестують на п’ятий день, але не в домашніх умовах, а в спеціальному центрі.

Нові правила повинні вступити в силу наступного тижня, в середу.

Джерело: The Times of Israel