В Україні для проведення ревакцинації від коронавірусу дозволили використовувати будь-яку вакцину, яка зареєстрована у країні.

Про це йдеться у наказі МОЗ №26 від 6 січня 2022 року Про введення в дію рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації.

За даними Реєстру лікарських засобів, зараз в Україні зареєстровано вакцини від Covid-19 компаній AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer, Moderna та Jonson&Jonson.

Водночас у наказі не зазначили, яким вакцинам слід надавати перевагу, відповідно можна обирати будь-яку із зареєстрованих в Україні.

Отримати бустерну дозу можна не раніше ніж через шість місяців після введення останньої дози під час первинної вакцинації.

Крім того, наказ також дозволяє проводити ревакцинацію для всіх категорій населення старше 18 років, які не належать до групи пріоритетної вакцинації за умови наявності достатньої кількості вакцин.

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначав, що бустерну дозу рекомендують робити мРНК-вакцинами. За даними досліджень, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, якими вакцинами людина зробила базовий курс.

За минулу добу, 18 січня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 85 177 людей. Першу дозу отримали 30 201 людина, другу дозу – 36 744 людини, додаткову дозу отримали 614 людей, бустерну дозу – 17 618 людей.

Бустерну дозу вакциною CoronaVac отримали 532 особи, Pfizer/Comirnaty – 103 490 осіб, AstraZeneca – 608 осіб, Moderna – 8 930 осіб.

За даними МОЗ, загалом минулого тижня вакцинувалися 552 тис. громадян, а з початку кампанії з вакцинації зробили 29,37 млн щеплень. Вакцинацією охопили 15 млн українців, з яких 14,28 млн отримали дві дози.