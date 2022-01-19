В Украине для проведения ревакцинации от коронавируса разрешили использовать любую вакцину, которая зарегистрирована в стране.

Об этом говорится в приказе Минздрава №26 от 6 января 2022 года о введении в действие решения оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины по реагированию на ситуации по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации.

По данным Реестра лекарственных средств, сейчас в Украине зарегистрированы вакцины от Covid-19 компаний AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer, Moderna и Jonson&Jonson.

В то же время в приказе не отметили, каким вакцинам следует отдавать предпочтение, соответственно можно выбирать любую из зарегистрированных в Украине.

Получить бустерную дозу можно не ранее чем через шесть месяцев после введения последней дозы во время первичной вакцинации.

Кроме того, приказ также позволяет проводить ревакцинацию для всех категорий населения старше 18 лет, которые не относятся к группе приоритетной вакцинации при условии наличия достаточного количества вакцин.

Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин отмечал, что бустерную дозу рекомендуют делать мРНК-вакцинами. По данным исследований, они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, какими вакцинами человек сделал базовый курс.

За прошлые сутки, 18 января, в Украине прививки от коронавируса получили 85 177 человек. Первую дозу получили 30 201 человек, вторую дозу – 36 744 человека, дополнительную дозу получили 614 человек, бустерную дозу – 17 618 человек.

Бустерную дозу вакцины CoronaVac получили 532 человека, Pfizer/Comirnaty – 103 490 человек, AstraZeneca – 608 человек, Moderna – 8 930 человек.

По данным Минздрава, всего на прошлой неделе вакцинировались 552 тыс. граждан, а с начала кампании по вакцинации сделали 29,37 млн прививок. Вакцинацией охватили 15 млн украинцев, из которых 14,28 млн получили две дозы.