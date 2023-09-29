Препарат против передозировки наркотиками, известный под непатентованным названием Налоксон, стал чуть ли не обязательным в ранце старшеклассников на всей территории США. Таким образом страна пытается бороться с губительными последствиями приема синтетических опиоидов типа Фентанила.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в период с марта 2022 по март 2023 года в США было зарегистрировано около 110 тыс. смертей от передозировки наркотиков. На Фентанил приходилось около двух третей из них.

Среди подростков смертность от передозировки увеличилась на 94% с 2019 по 2020 годы. Эксперты CDC связывают этом с доступностью незаконно изготовленного Фентанила через социальные сети.

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Как сообщается, расширение доступа к жизненно важным лекарствам, таким как Налоксон, может быть спорным: некоторые родители расценивают это не только как признание рискованного употребления наркотиков, но и как одобрение.

Эта критика возникает из-за того, что местные органы власти иногда расходятся во мнениях относительно стратегий наркополитики.

— В целом я вижу поддержку Налоксона со стороны всего политического спектра. И думаю, что это победа общественного здравоохранения, — заявила эксперт по наркополитике в Стэнфордском университете Кейт Хамфрис.

Помимо других правил, школьники и студенты, носящие с собой Налоксон, должны пройти обучение тому, как его использовать, и иметь на это разрешение родителей.

Однако, по мнению экспертов, хотя Налоксон может предотвратить передозировку, он не лечит зависимость, проблему, которая требует огромного государственного финансирования.