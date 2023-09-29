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На случай передозировки наркотиками: в США у каждого школьника должен быть спецпрепарат

29 сентября 2023, 15:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
школярі
Источник: Pexels

Препарат против передозировки наркотиками, известный под непатентованным названием Налоксон, стал чуть ли не обязательным в ранце старшеклассников на всей территории США. Таким образом страна пытается бороться с губительными последствиями приема синтетических опиоидов типа Фентанила.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в период с марта 2022 по март 2023 года в США было зарегистрировано около 110 тыс. смертей от передозировки наркотиков. На Фентанил приходилось около двух третей из них.

Среди подростков смертность от передозировки увеличилась на 94% с 2019 по 2020 годы. Эксперты CDC связывают этом с доступностью незаконно изготовленного Фентанила через социальные сети.

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Как сообщается, расширение доступа к жизненно важным лекарствам, таким как Налоксон, может быть спорным: некоторые родители расценивают это не только как признание рискованного употребления наркотиков, но и как одобрение.

Эта критика возникает из-за того, что местные органы власти иногда расходятся во мнениях относительно стратегий наркополитики.

— В целом я вижу поддержку Налоксона со стороны всего политического спектра. И думаю, что это победа общественного здравоохранения, — заявила эксперт по наркополитике в Стэнфордском университете Кейт Хамфрис.

Помимо других правил, школьники и студенты, носящие с собой Налоксон, должны пройти обучение тому, как его использовать, и иметь на это разрешение родителей.

Однако, по мнению экспертов, хотя Налоксон может предотвратить передозировку, он не лечит зависимость, проблему, которая требует огромного государственного финансирования.

Источник
MedicalXpress
Теги
Ліки Наркотики статистика США Школярі
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