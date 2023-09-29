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На випадок передозування наркотиками: у США у кожного школяра повинен бути спецпрепарат

29 Вересня 2023, 15:01
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
школярі
Джерело: Pexels

Препарат проти передозування наркотиками, відомий під непатентованою назвою Налоксон, став мало не обов’язковим у ранці старшокласників на всій території США. Таким чином країна намагається боротися зі згубними наслідками вживання синтетичних опіодіїв на кшталт Фентанілу.

За даними Центрів із контролю і профілактики захворювань (CDC), у період із березня 2022-го по березень 2023-го у США було зареєстровано близько 110 тис. смертей від передозування наркотиків. На Фентаніл припадало близько двох третин із них.

Серед підлітків смертність від передозування збільшилася на 94% з 2019 по 2020 роки. Експерти CDC пов’язують це з доступністю незаконно виготовленого Фентанілу через соціальні мережі.

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Як повідомляється, розширення доступу до життєво важливих ліків, таких як Налоксон, може бути спірним: деякі батьки розцінюють це не тільки, як визнання ризикованого вживання наркотиків, а й як схвалення.

Ця критика виникає через те, що місцеві органи влади іноді розходяться в думках щодо стратегій наркополітики.

– Загалом я бачу підтримку Налоксона з боку всього політичного спектра. І думаю, що це перемога громадської охорони здоров’я, – заявила експертка з наркополітики в Стенфордському університеті Кейт Гамфріс.

Крім інших правил, школярі та студенти, які носять із собою Налоксон, повинні пройти навчання тому, як його використовувати, і мати на це дозвіл батьків.

Однак, на думку експертів, хоча Налоксон може запобігти передозуванню, він не лікує залежність, проблему, яка потребує величезного державного фінансування.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Ліки Наркотики статистика США Школярі
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