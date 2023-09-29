Препарат проти передозування наркотиками, відомий під непатентованою назвою Налоксон, став мало не обов’язковим у ранці старшокласників на всій території США. Таким чином країна намагається боротися зі згубними наслідками вживання синтетичних опіодіїв на кшталт Фентанілу.

За даними Центрів із контролю і профілактики захворювань (CDC), у період із березня 2022-го по березень 2023-го у США було зареєстровано близько 110 тис. смертей від передозування наркотиків. На Фентаніл припадало близько двох третин із них.

Серед підлітків смертність від передозування збільшилася на 94% з 2019 по 2020 роки. Експерти CDC пов’язують це з доступністю незаконно виготовленого Фентанілу через соціальні мережі.

Зараз дивляться

Як повідомляється, розширення доступу до життєво важливих ліків, таких як Налоксон, може бути спірним: деякі батьки розцінюють це не тільки, як визнання ризикованого вживання наркотиків, а й як схвалення.

Ця критика виникає через те, що місцеві органи влади іноді розходяться в думках щодо стратегій наркополітики.

– Загалом я бачу підтримку Налоксона з боку всього політичного спектра. І думаю, що це перемога громадської охорони здоров’я, – заявила експертка з наркополітики в Стенфордському університеті Кейт Гамфріс.

Крім інших правил, школярі та студенти, які носять із собою Налоксон, повинні пройти навчання тому, як його використовувати, і мати на це дозвіл батьків.

Однак, на думку експертів, хоча Налоксон може запобігти передозуванню, він не лікує залежність, проблему, яка потребує величезного державного фінансування.