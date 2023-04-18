13-річний підліток Джейкоб Стівенс з Огайо загинув, наковтавшись безрецептурних антигістамінних ліків.

Відомо, що хлопець хотів повторити трюк з небезпечного TikTok-челенджа під назвою Benadryl Challenge.

Його суть – наковтатися ліків від алергії заради галюцинацій, зняти все на відео і викласти у TikTok.

Небезпечний челендж виник ще у 2020 році, підлітки заради відео ковтали 12-14 таблеток, що вшестеро переважає безпечну дозу.

Джейкоб Стівенс разом з друзями був удома і вирішив повторити трюк. На відео, зняте приятелями видно, що хлопець ковтає таблетки і згодом непритомніє.

Хлопця доставили в лікарню, де він був підключений до апарату ШВЛ, але через шість днів він помер.

Батько Джейкоба Джастін закликав усіх батьків стежити за тим, що дивляться діти.

– Розкажіть своїм дітям про мого сина. Поговоріть з ними про небезпеку таких челенджів, – сказав Джастін.

Відомо, що це не перша смерть через цей челендж – у серпні 2020 року через передозування загинула 15-річна дівчинка.

Фото: Justin Stevens