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Передозировка лекарствами от аллергии: в США умер подросток, участвовавший в челлендже в TikTok

18 апреля 2023, 19:52
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
помер від передозування

13-летний подросток Джейкоб Стивенс из Огайо погиб, наглотавшись безрецептурных антигистаминных лекарств.

Известно, что парень хотел повторить трюк из опасного TikTok-челленджа под названием Benadryl Challenge.

Его суть — наглотаться лекарств от аллергии ради галлюцинаций, снять все на видео и выложить в TikTok.

Опасный челлендж возник еще в 2020 году, подростки ради видео глотали 12-14 таблеток, что в шесть раз превышает безопасную дозу.

Джейкоб Стивенс вместе с друзьями был дома и решил повторить трюк. На видео, снятое приятелями видно, что парень глотает таблетки и впоследствии теряет сознание.

Парня доставили в больницу, где он был подключен к аппарату ИВЛ, но через шесть дней он умер.

Отец Джейкоба Джастин призвал всех родителей следить за тем, что смотрят дети.

— Расскажите своим детям о моем сыне. Поговорите с ними об опасности таких челленджей, — сказал Джастин.

Известно, что это не первая смерть из-за этого челленджа — в августе 2020 года из-за передозировки погибла 15-летняя девочка.

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Фото: Justin Stevens

Источник
New York Post
Теги
Ліки Смерть США
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