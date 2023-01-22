В Мексике под лозунгом “Побеждает тот, кто заснет последним” запущен вирусный челлендж TikTok, из-за которого школьники находятся в состоянии алкогольного опьянения после приема контролируемого лекарства.

Сообщается, что задача состоит в том, чтобы попытаться не заснуть после приема клоназепама, препарата, используемого для лечения судорог, панических атак и беспокойства. Побочным действием препарата является сонливость.

Как информаровали в столичном управлении общественной безопасности, парамедики оказали помощь пятерым несовершеннолетним в состоянии алкогольного опьянения в школе в Мехико.

Сейчас смотрят Читайте также: Смертельно опасный челлендж: дети пробуют на вкус капсулы для стирки Власти северного штата Нуэво-Леон сообщили о трех аналогичных случаях. Никто из детей серьезно не заболел. — К сожалению, проблемы, которые распространяются через сети, часто ставят под угрозу здоровье людей, — сказала министр здравоохранения Нуэво-Леон Альма Роса. В TikTok было размещено несколько видеороликов, на которых люди записывали, как они принимают таблетки, чтобы наблюдать за эффектами. Другие пользователи разместили видеоролики, предупреждающие об опасности челленджа, который ранее также наблюдали в Чили.

Источник MedicalXpress

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