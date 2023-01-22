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“Перемагає той, хто засне останнім”: у Мексиці запущений небезпечний вірусний челендж TikTok

22 Січня 2023, 12:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

У Мексиці під гаслом “Перемагає той, хто засне останнім” запущений вірусний челендж TikTok, через який школярі перебувають у стані алкогольного сп’яніння після прийому контрольованих ліків.

Повідомляється, що завдання полягає в тому, щоб спробувати не спати після прийому клоназепаму, препарату, який використовується для лікування судом, панічних атак та тривоги. Побічною дією препарату є сонливість.

Як інформували в столичному управлінні громадської безпеки, парамедики надали допомогу п’ятьом неповнолітнім у стані алкогольного сп’яніння в школі в Мехіко.

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Влада північного штату Нуево-Леон повідомила про три аналогічні випадки. Ніхто з дітей серйозно не захворів.

– На жаль, проблеми, які поширюються через мережі, часто ставлять під загрозу здоров’я людей, — сказала міністр охорони здоров’я Нуево-Леон Альма Роса.

У TikTok було розміщено кілька відеороликів, на яких люди записували, як вони приймають таблетки, щоб спостерігати за ефектами. Інші користувачі розмістили відеоролики, що попереджають про небезпеку челенджу, який раніше також спостерігали в Чилі.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Ліки Мексика Соціальні мережі Школярі
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