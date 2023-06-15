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На задании не всегда рядом будут медики: как бойцы ССО проходят подготовку по такмеду

15 июня 2023, 17:05
Валентина Андрейко журналіст
тренінг з медицини

Остановка массивных кровотечений, обеспечение проходимости дыхательных путей, декомпрессии напряженного пневмоторакса, предупреждение гипотермии, эвакуация раненых — все это и многое другое должны до автоматизма освоить спецназовцы.

Задачи, которые выполняют бойцы ССО, разные и часто довольно рискованные. Не всегда медики бывают рядом. Важно, чтобы каждый знал, в случае ранения он сумеет оказать помощь — как самому себе, так и товарищам.

Обучение тактической медицине по тренинговой программе CLS (боец-спасатель) прошли военнослужащие 73 морского центра СпН им. Кошевого атамана Антина Головатого.

Обучает бойцов сил Специальных операций ВСУ тренинговая организация PULSE.

Обучение такмеду — неотъемлемая часть боевой подготовки подразделений.

— Мой наставник говорил, что медицину специального назначения от общевоенной отличает безупречность выполнения простых манипуляций, — отметил соучредитель PULSE Федор Сердюк.

PULSE берет за основу курс combat lifesaver, который длится 40 часов, но к нему добавляет больше практической отработки.

Командование и медицинская служба Сил Спецопераций обеспечивают очень мощную подготовку.

— Занятия по тактической медицине — один из приоритетов, который постоянно должен поддерживаться, — отметил во время обучения представитель 73 морского центра с позывным Ромаха.

Ранее 11-дневную подготовку по тактической медицине прошли также военнослужащие 3 отдельного полка имени Святослава Храброго.

Всего с начала полномасштабного вторжения тренинговая организация PULSE обеспечила бесплатное обучение тактической медицине уже более 14,9 тыс. военнослужащих.

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Источник и фото: PULSE

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Война в Украине медична допомога спецслужби
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