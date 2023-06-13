Эксперты Всеукраинского союза парамедиков дали советы рядовым украинцам, как нужно правильно обрабатывать раны и порезы и чего в этом случае категорически нельзя делать.

— На самом деле порезы, полученные, к примеру, от разлетевшегося от ударной волны стекла, не очень опасны, — объясняют парамедики.

По словам специалистов, все зависит от того, чем именно и как была нанесена рана, попала ли в нее грязь и насколько организм человека готов бороться с повреждением.

Чего категорически нельзя делать при обработке раны:

прикладывать подорожник;

смазывать рану йодом, зеленкой или другими спиртовыми растворами (самбука, абсент, водка, виски), это чревато химическим ожогом раны;

обрабатывать рану мочой;

посыпать пеплом или землей;

проводить другие “эксперименты”.

Как правильно обрабатывать рану:

промыть рану проточной водой. Основная задача — убрать грязь из раны. Если грязи много, воспользуйтесь перекисью водорода. Этот механический очиститель раны вымоет всю грязь:

обработать рану антисептиком на водной основе: хлоргексидин (важно – минимум 2%), октенисепт и т.д;

закрыть рану от внешнего воздействия: пластырь, бинт, но не надолго, только, если вы на улице или планируете долго контактировать с загрязненными поверхностями;

держать рану открытой и следить за тем, чтобы не было раздражений и воспалений. Если рана покраснела, возникла пульсирующая боль, место поражения горячее и появился гной, то следует обратиться к врачу.

Растворы, которые можно использовать при обработке раны:

перекись водорода используется, когда есть грязная рана (осколочные ранения, наличие грязи и пыли). На рану ни в коем случае нельзя дуть, чтобы не занести в нее бактерии из полости рта;

хлоргексидин (Сhlorhexidinum) – 2%, можно детям с 12 лет, или октанисепт (можно новорожденным). Это отличные антисептики. Просто заливаете ими рану. Эти препараты не пенятся, рана не жжет, не болит. Используется всюду, кроме глаз;

бетадин – йод на водной основе – тоже отличный антисептик. Рекомендуется, если есть ожоги;

для промывания глаз используем обычную проточную воду и искусственные слезы, если ощущение песка остается долгое время.

Источник: Всеукраинский союз парамедиков