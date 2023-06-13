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Подорожник, йод, зеленка: парамедики рассказали, что нельзя делать при обработке ран и порезов

13 июня 2023, 09:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
рана, поради
Источник: Depositphotos

Эксперты Всеукраинского союза парамедиков дали советы рядовым украинцам, как нужно правильно обрабатывать раны и порезы и чего в этом случае категорически нельзя делать.

— На самом деле порезы, полученные, к примеру, от разлетевшегося от ударной волны стекла, не очень опасны, — объясняют парамедики.

По словам специалистов, все зависит от того, чем именно и как была нанесена рана, попала ли в нее грязь и насколько организм человека готов бороться с повреждением.

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Чего категорически нельзя делать при обработке раны:

  • прикладывать подорожник;
  • смазывать рану йодом, зеленкой или другими спиртовыми растворами (самбука, абсент, водка, виски), это чревато химическим ожогом раны;
  • обрабатывать рану мочой;
  • посыпать пеплом или землей;
  • проводить другие “эксперименты”.

Как правильно обрабатывать рану:

  • промыть рану проточной водой. Основная задача — убрать грязь из раны. Если грязи много, воспользуйтесь перекисью водорода. Этот механический очиститель раны вымоет всю грязь:
  • обработать рану антисептиком на водной основе: хлоргексидин (важно – минимум 2%), октенисепт и т.д;
  • закрыть рану от внешнего воздействия: пластырь, бинт, но не надолго, только, если вы на улице или планируете долго контактировать с загрязненными поверхностями;
  • держать рану открытой и следить за тем, чтобы не было раздражений и воспалений. Если рана покраснела, возникла пульсирующая боль, место поражения горячее и появился гной, то следует обратиться к врачу.

Растворы, которые можно использовать при обработке раны:

  • перекись водорода используется, когда есть грязная рана (осколочные ранения, наличие грязи и пыли). На рану ни в коем случае нельзя дуть, чтобы не занести в нее бактерии из полости рта;
  • хлоргексидин (Сhlorhexidinum) – 2%, можно детям с 12 лет, или октанисепт (можно новорожденным). Это отличные антисептики. Просто заливаете ими рану. Эти препараты не пенятся, рана не жжет, не болит. Используется всюду, кроме глаз;
  • бетадин – йод на водной основе – тоже отличный антисептик. Рекомендуется, если есть ожоги;
  • для промывания глаз используем обычную проточную воду и искусственные слезы, если ощущение песка остается долгое время.

Источник: Всеукраинский союз парамедиков

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