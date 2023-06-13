Експерти Всеукраїнської спілки парамедиків дали поради пересічним українцям, як потрібно правильно обробляти рани і порізи та чого в цьому разі категорично не можна робити.

– Насправді порізи, отримані, наприклад, від скла, що розлетілося від ударної хвилі, не дуже небезпечні, – пояснюють парамедики.

За словами фахівців, усе залежить від того, чим саме і як було нанесено рану, чи потрапив у неї бруд і наскільки організм людини готовий боротися з ушкодженням.

Чого категорично не можна робити під час обробки рани:

прикладати подорожник;

змащувати рану йодом, зеленкою або іншими спиртовими розчинами (самбука, абсент, горілка, віскі), це загрожує хімічним опіком рани;

обробляти рану сечею;

посипати попелом або землею;

проводити інші “експерименти”.

Як правильно обробляти рану:

промити рану проточною водою. Основне завдання – прибрати бруд із рани. Якщо бруду багато, скористайтеся перекисом водню. Цей механічний очищувач рани вимиє весь бруд;

обробити рану антисептиком на водній основі: хлоргексидин (важливо – мінімум 2%), октенісепт тощо;

закрити рану від зовнішнього впливу: пластир, бинт, але не надовго, тільки, якщо ви на вулиці або плануєте довго контактувати із забрудненими поверхнями;

тримати рану відкритою і стежити за тим, щоб не було подразнень і запалень. Якщо рана почервоніла, виник пульсуючий біль, місце ураження гаряче і з’явився гній, то слід звернутися до лікаря.

Розчини, які можна використовувати під час обробки рани:

перекис водню використовується, коли є брудна рана (осколкові поранення, наявність бруду та пилу). На рану в жодному разі не можна дути, щоб не занести в неї бактерії з порожнини рота;

хлоргексидин (Сhlorhexidinum) – 2%, можна дітям з 12 років, або октанісепт (можна новонародженим). Це чудові антисептики. Просто заливаєте ними рану. Ці препарати не піняться, рана не пече, не болить. Використовується всюди, крім очей;

бетадин – йод на водній основі – теж чудовий антисептик. Рекомендується, якщо є опіки;

для промивання очей використовуємо звичайну проточну воду і штучні сльози, якщо відчуття піску залишається довгий час.

Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків