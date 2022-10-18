Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали о симптомах контузии вследствие взрывной волны и о правилах оказания первой помощи при этой травме.

— Одним из последствий попадания во взрывную волну является закрытая черепно-мозговая травма, которая существенно отличается от такого же повреждения, но полученного в результате удара, спортивных травм или дорожно-транспортного происшествия, — отмечают медики.

По их словам, сотрясение головного мозга или легкая черепно-мозговая травма (лЧМТ) в результате действия взрывной волны – это отдельное травматичное воздействие на головной мозг, к которому может добавиться поражение слухового и вестибулярного аппарата.

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А биофизика взрывных травм обуславливает характерные структурные изменения мозга и соответствующую клиническую картину.

Симптомы контузии:

дезориентированность;

потеря сознания на короткий срок: от нескольких секунд до 30 минут;

тошнота и рвота;

сильная головная боль;

проблемы со слухом и/или зрением;

ухудшение памяти или амнезия;

изменение психоэмоционального состояния.

При наличии хотя бы нескольких из приведенных симптомов необходимо срочно обратиться за помощью.

Первая помощь при контузии

Если пострадавший упал в обморок, необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей методом выведения нижней челюсти. Но старайтесь ограничить движения в шейном отделе позвоночника. У человека также может быть рвота. Крайне необходимо обеспечить свободное дыхание, поскольку есть риск аспирации рвотными массами.

Попытайтесь очистить полость рта от посторонних предметов, которые могли попасть туда во время взрыва и мешают проходимости дыхательных путей.

Освободите грудь и шею от одежды, если она сжимает и мешает пострадавшему свободно дышать.

Если пострадавший не дышит, приступите к базовым реанимационным мерам до приезда медиков: нажатие на грудную клетку и, по возможности, искусственную вентиляцию в соотношении 30 к 2.

Само по себе сотрясение мозга от взрывной волны не смертельно. Обычно человек быстро восстанавливается, конечно, при условии, что пациент строго соблюдает рекомендации врача.

Но при определенном ряде факторов (отсутствие лечения или ложное лечение в остром периоде, повторные эпизоды действия взрывной волны, особенности здоровья и соматическое состояние пострадавшего, травмы в прошлом) сотрясение головного мозга может иметь отдаленные последствия, которые проявляются в виде посткомоционального синдрома.

При его наличии человек может долгое время ощущать слабость, головные боли, резкие перепады настроения. К этому прилагаются проблемы со слухом, координацией, нарушениями памяти, снижением концентрации и т.д. Лечится посткомоциональный синдром под наблюдением медиков.