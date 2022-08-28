Эксперты клиники Майо, одной из крупнейших в США, поделились рекомендациями по оказанию первой помощи в случае небольших порезов и царапин.
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Первая помощь при порезах и царапинах:
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- вымыть руки. Это помогает избежать заражения;
- остановите кровотечение. Кровотечение при незначительных порезах и царапинах обычно останавливается само о себе. При необходимости слегка надавите чистой повязкой или тканью на рану до остановки кровотечения;
- очистите рану. Держите рану под проточной водой из-под крана, чтобы снизить риск заражения. Вымойте рану с мылом, но так чтобы оно не попадало в рану;
- перекись водорода или йод использовать не рекомендуется, поскольку они могут вызвать раздражение;
- удалите грязь с помощью пинцета, смоченного спиртом. Обратитесь к врачу, если вы не можете удалить весь мусор;
- нанесите антибиотик или вазелин. Слой должен быть тонким, чтобы сохранить поверхность влажной и предотвратить образование рубцов. Определенные ингредиенты некоторых мазей могут вызывать у некоторых людей легкую сыпь. При появлении сыпи прекратите использование мази;
- закройте рану. Наложите повязку, свернутую марлю или марлю, зафиксировав ее бумажной лентой. Если порез незначителен, оставьте его открытым;
- смените повязку. Делайте это не реже одного раза в день или всякий раз, когда повязка становится влажной или грязной;
- сделайте прививку от столбняка, если вы не делали ее за последние пять лет и рана глубокая или грязная.
И обязательно следите за признаками инфекции. Обратитесь к врачу, если рядом с раной появилось покраснение, боль усилилась, из раны идут выделения, появился отек, поднялась температура.
Источник: Мayo Сlinic