Эксперты клиники Майо, одной из крупнейших в США, поделились рекомендациями по оказанию первой помощи в случае небольших порезов и царапин.

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Первая помощь при порезах и царапинах:

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вымыть руки. Это помогает избежать заражения;

о становите кровотечение. Кровотечение при н езначительны х порез ах и царапин ах обычно останавлива ется само о себе. При необходимости слегка надавите чистой повязкой или тканью на рану до остановки кровотечения;

о чистите рану. Держите рану под проточной водой из-под крана, чтобы снизить риск заражения. Вымойте рану с мылом, но так чтобы оно не попадало в рану;

перекись водорода или йод использовать не рекомендуется, поскольку они могут вызвать раздражение;

у далите грязь с помощью пинцета, смоченного спиртом. Обратитесь к врачу, если вы не можете удалить весь мусор;

н анесите антибиотик или вазелин. Слой должен быть тонким, чтобы сохранить поверхность влажной и предотвратить образование рубцов. Определенные ингредиенты некоторых мазей могут вызывать у некоторых людей легкую сыпь. При появлении сыпи прекратите использование мази;

з акройте рану. Наложите повязку, свернутую марлю или марлю, зафиксировав ее бумажной лентой. Если порез незначителен, оставьте е го открыт ым;

с мените повязку. Делайте это не реже одного раза в день или всякий раз, когда повязка становится влажной или грязной;

с делайте прививку от столбняка, если вы не делали ее за последние пять лет и рана глубокая или грязная.

И обязательно следите за признаками инфекции. Обратитесь к врачу, если рядом с раной появилось покраснение, боль усилилась, из раны идут выделения, появился отек, поднялась температура.

Источник: Мayo Сlinic