Експерти клініки Майо, однієї з найбільших в США, поділилися рекомендаціями з надання першої допомоги в разі невеликих порізів і подряпин.

Перша допомога при порізах і подряпинах:

вимийте руки. Це допомагає уникнути зараження;

зупиніть кровотечу. Кровотеча при незначних порізах і подряпинах зазвичай зупиняється сама . За необхідності злегка натисніть чистою пов’язкою або тканиною на рану до зупинки кровотечі;

очистіть рану. Тримайте її під проточною водою, щоб знизити ризик зараження. Вимийте рану з милом, але так, щоб воно не потрапляло на неї;

перекис водню або йод використовувати не рекомендується, оскільки вони можуть викликати подразнення;

видаліть бруд за допомогою пінцета, змоченого спиртом. Зверніться до лікаря, якщо ви не можете видалити все сміття;

нанесіть антибіотик або вазелін. Шар повинен бути тонким, щоб зберегти поверхню вологою і запобігти утворенню рубців. Певні інгредієнти деяких мазей можуть викликати у деяких людей легк ий висип. При появі висипу припиніть використання мазі;

закрийте рану. Накладіть пов’язку або згорнуту марлю, зафіксувавши її паперовою стрічкою. Якщо поріз незначний, залиште його відкритим;

змініть пов’язку. Робіть це не рідше одного разу на день або кожного разу , коли пов’язка стає вологою або брудною;

зробіть щеплення від правця, якщо ви не робили його за останні п’ять років і рана глибока або брудна.

І обов’язково стежте за ознаками інфекції. Зверніться до лікаря, якщо поруч з раною з’явилося почервоніння, біль посилився, з рани йдуть виділення, з’явився набряк, піднялася температура.

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Джерело: Мayo Сlinic