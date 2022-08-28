Експерти клініки Майо, однієї з найбільших в США, поділилися рекомендаціями з надання першої допомоги в разі невеликих порізів і подряпин.
Перша допомога при порізах і подряпинах:
- вимийте руки. Це допомагає уникнути зараження;
- зупиніть кровотечу. Кровотеча при незначних порізах і подряпинах зазвичай зупиняється сама. За необхідності злегка натисніть чистою пов’язкою або тканиною на рану до зупинки кровотечі;
- очистіть рану. Тримайте її під проточною водою, щоб знизити ризик зараження. Вимийте рану з милом, але так, щоб воно не потрапляло на неї;
- перекис водню або йод використовувати не рекомендується, оскільки вони можуть викликати подразнення;
- видаліть бруд за допомогою пінцета, змоченого спиртом. Зверніться до лікаря, якщо ви не можете видалити все сміття;
- нанесіть антибіотик або вазелін. Шар повинен бути тонким, щоб зберегти поверхню вологою і запобігти утворенню рубців. Певні інгредієнти деяких мазей можуть викликати у деяких людей легкий висип. При появі висипу припиніть використання мазі;
- закрийте рану. Накладіть пов’язку або згорнуту марлю, зафіксувавши її паперовою стрічкою. Якщо поріз незначний, залиште його відкритим;
- змініть пов’язку. Робіть це не рідше одного разу на день або кожного разу, коли пов’язка стає вологою або брудною;
- зробіть щеплення від правця, якщо ви не робили його за останні п’ять років і рана глибока або брудна.
І обов’язково стежте за ознаками інфекції. Зверніться до лікаря, якщо поруч з раною з’явилося почервоніння, біль посилився, з рани йдуть виділення, з’явився набряк, піднялася температура.
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Джерело: Мayo Сlinic