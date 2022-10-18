Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про симптоми контузії внаслідок вибухової хвилі та про правила надання першої допомоги при цій травмі.

– Одним з наслідків потрапляння у вибухову хвилю є закрита черепно-мозкова травма, яка істотно відрізняється від такого ж ушкодження, але отриманого в результаті удару, спортивних травм або дорожньо-транспортної пригоди, – відмічають медики.

За їхніми словами, струс головного мозку або легка черепно-мозкова травма (лЧМТ) в результаті дії вибухової хвилі – це окремий травматичний вплив на головний мозок, до якого може додатися ураження слухового і вестибулярного апарату.

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А біофізика вибухових травм обумовлює характерні структурні зміни мозку і відповідну клінічну картину.

Симптоми контузії:

дезорієнтованість;

втрата свідомості на короткий термін: від декількох секунд до 30 хв;

нудота і блюв ання ;

; сильний головний біль;

проблеми зі слухом і/або зором;

погіршення пам’яті або амнезія;

зміна психоемоційного стану.

За наявності хоча б декількох з наведених симптомів необхідно терміново звернутися по допомогу.

Перша допомога при контузії

Якщо потерпілий втратив свідомість, необхідно забезпечити прохідність дихальних шляхів методом виведення нижньої щелепи. Але намагайтеся обмежити рух у шийному відділі хребта. У людини теж може бути блювання. Вкрай необхідно забезпечити вільне дихання, оскільки є ризик аспірації блювотними масами.

Спробуйте очистити порожнину рота від сторонніх предметів, які могли потрапити туди під час вибуху і заважають прохідності дихальних шляхів.

Звільніть груди і шию від одягу, якщо вона стискає і заважає потерпілому вільно дихати.

Якщо потерпілий не дихає, розпочніть базові реанімаційні заходи до приїзду медиків: натискання на грудну клітку і, за можливості, штучну вентиляцію у співвідношенні 30 до 2.

Сам собою струс мозку від вибухової хвилі не смертельний. Зазвичай людина швидко відновлюється, звичайно, за умови, що пацієнт суворо дотримується рекомендацій лікаря.

Але при певній низці факторів (відсутність лікування або помилкове лікування в гострому періоді, повторні епізоди дії вибухової хвилі, особливості здоров’я і соматичний стан потерпілого, травми в минулому) струс головного мозку може мати віддалені наслідки, які проявляються у вигляді посткомоціонального синдрому.

За його наявності людина може довгий час відчувати слабкість, головні болі, різкі перепади настрою. До цього додаються проблеми зі слухом, координацією, порушеннями пам’яті, зниженням концентрації тощо. Лікується посткомоціональний синдром під наглядом медиків.